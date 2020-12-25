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FETÖ'cüler şimdide sosyal medyayı manipüle ediyor: TASC'ın hesabı askıya alındı

Sosyal medya üzerinden örgütlenen FETÖ'cü hainler Twitter'da yaptığı manipülasyon nedeniyle ABD'de yaşayan Türklerin çatı kuruluşu Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) Twitter hesabı askıya alındı.

FETÖ'cüler şimdide sosyal medyayı manipüle ediyor: TASC'ın hesabı askıya alındı

15 Temmuz sonrası sürdürülen operasyonlar ve Türkiye'nin faaliyetleri nedeniyle ayakta kalmaya çalışan hain terör örgütü FETÖ, sosyal medyayı manipüle ediyor. 

AA'nın haberine göre ABD merkezli Twitter, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi basketbolcu Enes Kanter'i eleştiren paylaşımları nedeniyle, ABD'de yaşayan Türklerin çatı kuruluşu Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) hesabını askıya aldı.

FACEBOOK GÖRÜŞTÜ, TWİTTER HESABI ASKIYA ALDI

TASC'nın, FETÖ'cü Kanter'i eleştiren ancak herhangi bir hakaret içermeyen paylaşımlarının ardından organize olan çok sayıda FETÖ destekçisi hesabın, Facebook ve Twitter'a şikayette bulunması üzerine Facebook, TASC ile görüşürken Twitter'ın ise TASC'ın sosyal medya hesabını askıya alması tepkilere neden oldu.

Öte yandan, TASC'ın sosyal medya hesaplarına çoğunluğu Avrupa olmak üzere ABD dışından 600 kadar saldırı oldu.

FETÖ'cüler şimdide sosyal medyayı manipüle ediyor: TASC'ın hesabı askıya alındı

TASC, FETÖ'NÜN GERÇEK YÜZÜNÜ ANLATIYOR

ABD'de yaşayan herkese FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatmak için çalışmalar yürüten TASC, son olarak 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan kamyonlarını ve pankart taşıyan uçakları, ülkenin çeşitli eyaletlerinde gün boyu FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştırmıştı.

FETÖ'CÜ KANTER ÖRGÜTÜN PROPAGANDACISI

FETÖ ABD yapılanması içinde önemli yeri olan ve firari isimlerin başında gelen, örgütün en büyük destekçilerinden basketbolcu Kanter, ABD medyasında Türkiye'yi karalayan açıklamalarıyla gündeme geliyor ve Amerikan Basketbol Ligi (NBA) platformunu terör propagandası için kullanıyor.

FETÖ'cüler şimdide sosyal medyayı manipüle ediyor: TASC'ın hesabı askıya alındı

SOYADINI "GÜLEN" YAPMIŞTI

NBA takımlarından Boston Celtics'de oynanan Kanter'in 15 Temmuz darbe girişimi sonrası soy ismini Gülen olarak değiştirdiğini duyurması ve Twitter hesabında kendisini ''Hizmetin Hizmetkarı'' olarak tanımlaması, örgüte olan desteğini açıkça ortaya koyuyor.

Kanter, her platformda FETÖ'ye ve sık sık Pennsylvania'da ziyaret ettiği örgütün elebaşı Fetullah Gülen'e açıkça destek vermeye devam ediyor.

FETÖ'cüler şimdide sosyal medyayı manipüle ediyor: TASC'ın hesabı askıya alındı

Tayfun Altuntaş
Editör


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