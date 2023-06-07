FETÖ'cülere soğuk duş! Yunanistan FETÖ'cülere artık taviz vermeyecek!

Cumhur İttifakı ve Erdoğan'ın zaferi Yunanistan'ın politikalarında değişikliğe gitmesine sebep oldu. Türkiye'nin bölgede güçlü konuma gelmesinin ardından dostluk ilişkileri kurmaya çalışan Atina yönetimi, FETÖ'cüleri geri itmeye başladı.

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FETÖ'cülere soğuk duş! Yunanistan FETÖ'cülere artık taviz vermeyecek!

Türkiye'deki tarihi seçim sonuçları sonrasında birçok ülke, Ankara'ya karşı politikalarını güncellemeye başladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, Türkiye'nin uluslararası alandaki güçlü konumunu daha da güçlendirdi ve özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke Türkiye'ye karşı politika değişikliğine gitti. Son olarak Yunanistan, hasmane tutumundan vazgeçmeye başladı.

ANKARA'NIN DOSTLUĞU İÇİN FETÖ DIŞARI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kaçan darbeci askerler ve FETÖ üyelerini koruyup kollayan Atina yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi sonrasında Türkiye'nin dostluğunu kazanmak amacıyla FETÖ mensuplarını itmeye başladı. Millî Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan altısı FETÖ üyesi 29 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yakalananlar arasında, polislikten ihraç edilen ikisi, öğretmenlikten ihraç edilen ikisi, serbest meslek mensubu biri ve satış elemanı olan bir diğerinin FETÖ terör örgütü mensupları olduğu tespit edildi. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK, FETÖ, DAEŞ ve MLKP üyesi 17 şüpheli de gözaltına alındı.

TATBİKATLARI İPTAL ETTİLER

Yunanistan'ın bu tutumunun arkasında, Türkiye'nin bölgede küresel denge merkezi haline gelmesi ve enerji gibi çeşitli alanlarda Türkiye ile diyalog kurma isteği olduğu düşünülüyor. Son günlerde Yunanistan, her yıl düzenlediği Kataigis Tatbikatı yerine daha küçük çaplı bir eğitim gerçekleştirdi, Türk Silahlı Kuvvetleri ise Denizkurdu Tatbikatı yerine taktik eğitimlere odaklanacağını duyurdu.

FETÖ'cülere soğuk duş! Yunanistan FETÖ'cülere artık taviz vermeyecek!

ATİNA KENDİNE YER AÇMAYA ÇALIŞIYOR

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Yunanistan’ın özellikle terör örgütü mensuplarına yönelik göçmen politikasında köprü görevi gördüğünü belirtti. Avrupa’dan gelen talimatlara göre Yunanistan’a mülteci kabul edildiğini vurgulayan Başbuğ, son dönemde Yunanistan’ın genel politikalarında yumuşama meyilli oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

FETÖ'cülere soğuk duş! Yunanistan FETÖ'cülere artık taviz vermeyecek!

"Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Cumhurbaşkanı’nı arayarak yeni kabineyi tebrik etti. Kulağa hoş gelen mesajlar verdi. Ama ben Yunanistan’ın kendi başına, bağımsız bir politika uygulayacağı kanaatinde değilim. ABD’nin de bu konuda bir meyli var Türkiye’ye karşı. ABD Başkanı Joe Biden, dile getirmese de ‘Yapacak bir şey yok bu hükûmet ile devam edeceğiz’ tavrı içinde. Yunanistan’ın ABD’den etkilenmesi söz konusu olabilir. Ermenistan’daki politika değişikliği Yunanistan'ı da tetiklemiş gibi... Kullanılan iki ulus vardır her zaman biri Ermeniler, diğeri de Rumlar. Kullananlar ise Rusya veya ABD. İçte sıkışan Miçotakis politika değişikliğine gitmiş olabilir. Yunanistan fırsatı bulduğu zaman eski politikalarına döner ama oluşan konjonktürde, kendine yer açma tavrı olan bir Atina tablosu var. "

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