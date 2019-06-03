FETÖ’cüleri kaçırmaya çalışan 2 organizatör tutuklandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışmasını...
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışmasını organize ettiği tespit edilen 4 kişiden ikisi yakalandı.
FETÖ üyesi 12 erkek, 5 kadın ve 1'i bebek 6 çocuktan oluşan toplam 23 kişilik grubun Yunanistan'a kaçmaya çalışmasını organize eden D.A. ve K.S. adlı şüpheliler polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüphelinin sorguları devam ederken, E.D. ve D.S. adlı diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise halen daha sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA
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