FETÖ’den adliyeye sevk edilen 3 mahrem sorumluya adli kontrol

Samsun merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, örgütün askeri yapılanması içindekilerin mahrem sorumlusu oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanması içinde bulunanlarla mahrem sorumluların ankesörlü telefonla görüşmeleri tespit edilen askeri personellere yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli 8 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun'un yanı sıra İzmir, Ağrı, Malatya, Amasya, Tekirdağ, Iğdır, Hakkari ve Trabzon illerini kapsayan operasyonda aralarında mahrem sorumlular ile rütbeli askerler ve askeri okuldan atılan öğrencilerin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilen 10 şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1'i ise mahkemece tutuklandı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 mahrem sorumlu ise Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA