FETÖ’den hapis cezası bulunan ihraç komiser yakalandı
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç eski komiser yol uygulamasında yakalandı
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç eski komiser yol uygulamasında yakalandı
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında , "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunda yargılandığı davada hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.B, Niğde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında yakalandı. Gözaltına alınan M.B, emniyetteki işlemlerin ardından Niğde Kapalı cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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