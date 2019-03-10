İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. FETÖ’den hapis cezası bulunan ihraç komiser yakalandı

FETÖ’den hapis cezası bulunan ihraç komiser yakalandı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç eski komiser yol uygulamasında yakalandı

FETÖ’den hapis cezası bulunan ihraç komiser yakalandı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç eski komiser yol uygulamasında yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında , "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunda yargılandığı davada hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.B, Niğde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında yakalandı. Gözaltına alınan M.B, emniyetteki işlemlerin ardından Niğde Kapalı cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.