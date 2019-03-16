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FETÖ’den tarikatlara kayyum yalanı

FETÖ'cülerin sosyal medyadan ülke gündemi üzerinde algı operasyonu çekme girişimleri yeniden hortladı.

FETÖ’den tarikatlara kayyum yalanı

FETÖ'cülerin sosyal medyadan ülke gündemi üzerinde algı operasyonu çekme girişimleri yeniden hortladı.

Ahmet Nesin geçtiğimiz günlerde Diyanet'in gizli bir kitap hazırladığını ve kitapta "tarikatların ve cemaatlerin devlet tarafından kontrol edilmesinin" önerildiğini iddia etti. Ardından da "Bu kitap seçimlerden önce yayınlanırsa tarikatlar Erdoğan'a oy vermez" ifadesini kullandı. Yazının yayımlanması sonrasında FETÖ'cüler sahte hesaplardan "Tarikatlara kayyum atanacak', "Tarikatların mallarına çökecekler', "Tarikatların mal varlıkları satılsın, Erken Emeklilik için fon oluşturulsun" gibi birbirine karşıt görüşler içeren paylaşımlarda bulunulduğu görüldü. Bu algı operasyonu ile FETÖ'nün tarikat üyelerini seçimler öncesinde hükûmet aleyhine kışkırtmayı amaçladığı yorumları yapılıyor.

Kaynak: İHA

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