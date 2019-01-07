FETÖ’den yargılanan Eren Erdem’in tahliyesine karar verildi

Kapatılan Karşı Gazetesi çalışanlarının FETÖ davasında mütalaasını açıklayan savcı, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni CHP eski milletvekili Eren Erdem'in 19 yıla kadar hapsini isterken mahkeme, Erdem'in adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in de aralarında bulunduğu 11 sanıklı davaya devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu birçok CHP'li vekil Eren Erdem'in babası ile çok sayıda izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada kapanan Karşı Gazetesi'nde yazarlık yapan Tiyatrocu Levent Üzümcü tanık olarak dinlendi. Üzümcü, Karşı Gazetesi'nde, haftada üç gün sanat, çevre ve sanata uygulanan sansür hakkında yazdığını belirtti. Söz alan Eren Erdem Üzümcü'ye, "Gazetede yazdığın sürede Fetullahçı çeteyi desteklediğimize yönelik bir tavrımızı gördün mü?" diye sordu. Levent Üzümcü ise bu soruya, "Ben internete girdim baktım. Sizin hiçbirinizin Fetullah Gülen ile fotoğrafınızı görmedim Eren" dedi. Üzümcü'nün cevabına müdahale eden Mahkeme Başkanı, "Soru o değil. Sadece sorulan sorulara cevap verin" dedi. Üzümcü'de soruya, "Hayır" diye cevap verdi.

Savcı, Erdem'in 19 yıla kadar hapsini istedi

Alınan tanık beyanlarının ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada savcı Eren Erdem'in, "17/25 Aralık 2013 tarihinde ve devamında gerçekleşen toplumun tamamının ya da belirli bir kesiminin meşru siyasi iktidara yönelik inanç, tutum ve davranışlarını yönlendirmek amacıyla yasaya aykırı yollarla elde edilmiş bilinçli olarak seçilen görüntü kayıtlarını ya da bilgi ve belgeleri kurucusu ve genel yayın yönetmeni olarak kendi kontrol ve denetiminde ki gazete ve internet sitesinde haber olarak kullanarak yayma ve yaygınlaştırma bu yöntemle de terör örgütünün meşru iktidarı devirme ve kendi yönlendirmesinde yeni bir siyasi tablo ve iktidar oluşturma hedefine kitle desteği sağladığı"nı kaydetti.

Savcı Erdem'in "örgüte üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "Soruşturmanın gizliliğini ihlal " suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsini talep etti.

Savcı mütalaasında Emre Erciş hakkında ise "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 15 yıla kadar hapis istedi. Onur Kala hakkında ise "Örgüt üyeliği suçundan" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan 18 yıla kadar hapsini istedi. Savcı Turan Atabey, Mehmet Bozkurt ve Kutlu Esendemir'in "Terör örgütüne yardım etmek" suçundan herhangi bir eylemi tespit edilemediğini, delil elde edilemediğini belirterek beraatine karar verilmesini istedi. Savcı Değer Özergün, Ufuk Emin Köroğlu, Mehmet Aydoğmuş, Murat Kazancı ve Emrah Direk'in ise firari olmalarından dolayı dosyalarının ayrılmasını talep etti.

Tanıkların dinlenilmesiyle başlanan duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı Esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcının mütalaasının ardından söz alan Erdem, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 kez imza adli kontrolüyle tahliye

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Onur Kala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti sanık Eren Erdem'i ise delil durumu, yargılamanın geldiği aşama, tutuklulukta geçirdiği süre ve sanık açısında karartma ihtimali bulunan bir delil kalmadığından adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Erdem hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola gidip imza atmasına da karar veren mahkeme heyeti, sanıkların mütalaaya karşın savunmalarını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA