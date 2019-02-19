FETÖ’den yargılanan Mahkeme Yazı İşleri Müdürü beraat etti

Kayseri Adliyesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Yazı İşleri Müdürü olan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan sanık, mahkemece beraat etti.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık M.S.Ö. ile avukatı hazır bulundu. Sanık M.S.Ö. 24 Ocak'ta tutuklu yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye olmuştu. 2 celsede toplam 7 tanığın dinlendiği davada duruşma savcısı, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan tutuksuz sanık M.S.Ö., "Ben suç teşkil edecek hiçbir harekette bulunmadım, terör örgütü üyesi değilim" dedi.

Sanık M.S.Ö., 24 Ocak'ta görülen davanın ilk celsesinde şunları söylemişti: "2006 yılına kadar Pınarbaşı'nda zabıt katibiydim, o tarihten sonra Kayseri Adliyesi'ne tayinim çıktı. Adalet Komisyon Başkanlığı'nda katip oldum, sınavı kazanarak 2012'de müdür vekilliği, 2016'da da müdür olarak atandım. Daha sonra Kayseri Bakanlık Muhabere Bürosu'nda görev aldıktan sonra 2 ay önce 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Yazı İşleri Müdürü oldum. Halen görevdeyim, geçici olarak uzaklaştırıldım. FETÖ/PDY ile hiçbir alakam yoktur, hiçbir etkinliklerine katılmadım. İddia edilen gizli belgeleri UYAP programına eklememezlik yapmadım, verilen emirleri uyguladım. Melikşah Üniversitesi'ne kayıt yaptım ama mezun olmadım, o okulda okuduğum için ismimin olduğunu duyunca mesai arkadaşlarıma da söyledim."

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık M.S.Ö.'nün üzerine atılı suç bakımından beraatına karar verdi.

Kaynak: İHA