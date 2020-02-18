FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adalet Bakanlığındaki FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

33'Ü AKTİF GÖREVDE

Şüphelilerin aralarında zabıt katibi, icra müdür ve memurları, teknik personel ile infaz koruma memurlarının da yer aldığı, 33'ünün aktif görevlerde bulunduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

İzmir merkez 43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyon