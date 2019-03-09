FETÖ’nün ankesörlü telefon soruşturmasında 39 zanlı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 85 zanlıdan 39'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ Terör Örgütü'nün ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 85 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine götürüldü. Burada savcılığın yaptığı sorgulamada şüphelilerden biri serbest bırakıldı, diğerleri ise nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 84 zanlıdan aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olanların da bulunduğu 45 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 39 şüpheli tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Kaynak: İHA