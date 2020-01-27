FETÖ'nün askeri ve emniyet yapılanmasına operasyon

FETÖ'PDY'nin askeri ve emniyetteki yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 30 şüpheliden 14'ü yakalandı. Ekipler 4 şüphelinin yurt dışına kaçtığını belirlerken 12 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada yeni gözaltı kararları alındı.

Soruşturma kapsamında 30 şüphelinin FETÖ silahlı terör örgütüne üye oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıklarını tespit edilmesi üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

4 ŞÜPHELİ YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

Operasyonda İstanbul'da 13, Sakarya'da da 1 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ünün yurt dışına çıktıkları tespit edildi.

Ekiplerin diğer 12 şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar ise sürüyor.

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