FETÖ’nün 'Bandırma imamı' ile eşi gözaltında

BALIKESİR merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 73 şüpheli arasında, terör örgütünün sözde Bandırma imamı olduğu öne sürülen Arif K. ile yine Bandırma'da örgütün kadın yapılanmasının başı olduğu öne sürülen eşi Ümmühan K.'nin de bulunduğu bildirildi.

Balıkesir'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce düzenlenen operasyonlarda tutuklanıp tahliye edilenler ile firari durumdaki bazı örgüt üyelerinin yeniden yapılanma içerisine girdikleri tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 6 aylık takibin ardından Balıkesir merkezli İzmir, Ankara ve Çanakkale'de 85 adrese 26 Şubat sabahı eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda doküman, döviz ve Türk Lirası ele geçirildi. Örgütün Balıkesir'de yeni bir il sorumlusu, Bandırma ve Edremit bölgeleri için de birer sorumlu görevlendirdiği, bu kişilerin zaman zaman bir araya gelerek toplantılar yaptıkları belirlendi.

BANDIRMA İMAMI VE EŞİ GÖZALTINDA

Bu şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonların İzmir ayağında, haklarında daha önce Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı bulunan, FETÖ'nün Bandırma imamı olduğu öne sürülen Arif K. ile yine Bandırma'da kadın yapılanmasının başı olduğu öne sürülen eşi Ümmühan K.'nın örgüte ait bir "gaybubet" gözaltına alındığı bildirildi. Balıkesir Emniyetine teslim edilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Bandırma Emniyet Müdürlüğünde görevli uzman bir ekibin de Balıkesir'e gönderildiği, Arif K. ve eşinin Bandırma özelinde sorgulamalarının bu uzman ekip tarafından yapılacağı bildirildi.

DHA