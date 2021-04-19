Çılgın sayısal loto sonuçları 19 Nisan 2021 Pazartesi | Sonuç sorgulama ekranı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bildiri tepkisi!Kağıt Ev Melisa kimdir?Yasak Elma 107. bölüm canlı izle| Yasak Elma son bölüm Fox TV canlı izleÇukur 125. bölüm canlı izle| Çukur son bölüm Show TV canlı izleOn Numara çekiliş sonuçları 19 Nisan 2021 (MPİ)Kağıt Ev 1. bölüm canlı izle| Kağıt Ev ilk bölüm Star TV canlı izleBant elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıTekstil Terbiye İşçisi (Baskı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıSefirin kızı yayından kaldırıldı mı? Sefirin kızı pazartesi var mı?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Sürekli kılık değiştiriyordu, sonunda yakayı ele verdi! FETÖ'nün emniyet mahrem imamı yakalandı

Sürekli kılık değiştiriyordu, sonunda yakayı ele verdi! FETÖ'nün emniyet mahrem imamı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması" içerisinde yer alan Halit kod adlı emniyet mahrem imamı sahte kimlikle Ankara'da yakalandı. Halit kod adlı zanlının yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği belirlendi

Sürekli kılık değiştiriyordu, sonunda yakayı ele verdi! FETÖ'nün emniyet mahrem imamı yakalandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekip, 4 yıldır firari olan zanlı H.B'nin Ankara'da kayıtsız bir adreste saklandığını, yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiğini tespit etti. Ekip, zanlının kullandığı araçları ve bu araçların plakasını da sık sık değiştirdiğini belirledi.

SÜREKLİ KİMLİK DEĞİŞTİRMİŞ

Zanlının son kullandığı aracı da tespit eden ekip, günlerce süren çalışmalar sonucu şüpheliyi üzerinde sahte kimlikle Yenimahalle ilçesinde yakaladı. Örgütün emniyet yapılanması içerisinde yönetici pozisyonunda olduğu belirlenen Halit kod adlı zanlının, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve bu uygulamayı diğer örgüt mensuplarına yüklediği tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

FETÖ'nün

FETÖ'nün

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT