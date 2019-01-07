FETÖ'nün 'esnaf yapılanması'na operasyon: 8 gözaltı

VAN'da, FETÖ/PDY'nin "esnaf yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY'nin yeni yapılanma içinde olduğunu ve örgütsel faaliyetlerin sürdürülmesi için esnafın bir araya geldiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üstlerinde yapılan aramalarda; örgütün para akışına yönelik olarak kargo poşeti içinde 20 bin dolar, 12 bin Türk lirası, dijital materyaller ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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DHA