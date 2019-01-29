FETÖ'nün 'ev abileri'ne 11 ilde operasyon: 12 gözaltı

MALATYA merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY'nin "ev abileri'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri; Malatya, Adıyaman, Ankara, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sivas ve Van'da çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, FETÖ'nün "ev abileri" olarak adlandırılan 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına başlandı.

DHA