FETÖ’nün hain darbe girişimi dünyaya "15 Temmuz 15 Panel" programıyla anlatılıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi uluslararası kamuoyuna Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "15 Temmuz 15 Panel" başlıklı program ile anlatılıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "15 Temmuz 15 Panel" başlıklı program düzenleniyor. FETÖ yapılanması ile 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası kamuoyuna anlatıldığı panel serisi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştiriliyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen panele Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Profesör Dr. Dries Lesage ve Doçent Dr. Enes Bayraklı katıldı. Panelde darbe girişimi kapsamında demokratik anayasal düzene karşı işlenen suçlarda uluslararası iş birliğinin önemi ele alındı.

İtalya'nın başkenti Roma'da, Roma Basın Müşaviri Murat Pazarbaşı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele ise Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, İtalya'nın Ankara Eski Büyükelçisi Carlo Marsili, Doç. Dr. Valeria Giannotta ve Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın katıldı. Panelde 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Türk dış politikası ve Türk-İtalyan ilişkilerinin durumu görüşüldü.

Panel serisi Belçika ve İtalya'nın yanı sıra ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Kazakistan, Çin, Katar, Arnavutluk, Güney Afrika, Bangladeş, İspanya, Guatemala ve Etiyopya'da düzenlenecek.

Kaynak: İHA