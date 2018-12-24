İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon: 22 gözaltı (1)

FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon: 22 gözaltı (1)

BURSA merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin "hücre evleri'ne polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'nün 'hücre evleri'ne operasyon: 22 gözaltı (1)

BURSA merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin "hücre evleri'ne polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı.

Bursa merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin "hücre evleri'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 28 adrese baskın yapılırken, 22 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 19 sarı, 9 kırmızı yelek ile sahte kimlikler ve 91 bin lira ele geçirildi.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.