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  3. FETÖ'nün iğrenç yüzü yine ortaya çıktı! Örgüt evinde tacize uğradı: " Bu yaşadıklarımdan kimseye bahsetmedim"

FETÖ'nün iğrenç yüzü yine ortaya çıktı! Örgüt evinde tacize uğradı: " Bu yaşadıklarımdan kimseye bahsetmedim"

FETÖ soruşturması kapsamında ifade veren Furkan K. isimli kişi, örgüt evinde Yusuf isimli kişinin cinsel tacizine uğradığını anlattı.

FETÖ'nün iğrenç yüzü yine ortaya çıktı! Örgüt evinde tacize uğradı: " Bu yaşadıklarımdan kimseye bahsetmedim"

Türkiye'nin geleceğine kast eden hain FETÖ'nün iğrençlikleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bu kez FETÖ evinde cinsel taciz skandalı yaşandığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Furkan K. isimli kişi verdiği ifadede İstanbul'da Kuleli Askeri Lisesi'nde öğrenim gördüğü sırada FETÖ'ye ait mahrem kod adı Yusuf isimli bir kişiyle irtibatta olduğunu ve kendisine örgüt evi içerisinde defalarca fiziksel tacizde bulunduğunu anlattı.

FETÖ'nün iğrenç yüzü yine ortaya çıktı! Örgüt evinde tacize uğradı: Bu yaşadıklarımdan kimseye bahsetmedim

"EVDE TEK BAŞINA KALMAYA ÇALIŞIRDI"

Furkan K. soruşturma kapsamında verdiği ifadede, örgüt evinde namaz kıldıklarını ve yemek  yediklerini anlattı. Furkan K. ifadesinde şunları söyledi:

" Kahramanmaraş'tan gelen Yusuf ağabey bana her görüşmede 'Seninle bir şeyler konuşacağız' diyerek benimle evde tek başına kalmaya çalışırdı. Sonrasında bana evde fiziksel tacizlerde bulunuyordu. Bu yaşadıklarımdan kimseye bahsetmedim. Bu nedenle benimle görüşmek istediğinde çeşitli bahaneler uyduruyordum"

FETÖ'nün iğrenç yüzü yine ortaya çıktı! Örgüt evinde tacize uğradı: Bu yaşadıklarımdan kimseye bahsetmedim

HAKKINDA DAVA AÇILDI

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayı gerektirecek bilgiyi vermediğini belirten savcılık, Furkan K. hakkında söz konusu ardışık aramalardan dolayı 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçu kapsamında iddianame düzenledi. Dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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