FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASINDA FARUK GÜLLÜ 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI(1)

FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında iş adamı Faruk Güllü "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik 86 sanıklı davadan dosyası ayrılan iş adamı Faruk Güllü'nün örgüt üyesi olmak suçundan yargılandığı davada, karar çıktı. Faruk Güllü'yü "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Güllü hakkında tutuklu kaldığı 42 aylık süre ve sağlık durumu dikkate alınarak adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi.

Kaynak: DHA