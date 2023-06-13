FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki gizli yapılanmasına darbe!

Ülke genelinde FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasıyla ilgili soruşturma çerçevesinde, 5'i astsubay rütbesinde olmak üzere toplamda 25 şüpheli gözaltına alındı.

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FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. İşte ayrıntılar:

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki Yapılanması Hedef Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı içerisindeki yapılanmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma sonucunda, bu yapılanmada yer aldığı tespit edilen ve 'mahrem hizmetler' adı verilen gizli birimle bağlantısı olduğu belirlenen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Umuma Açık İşyerlerinde İrtibat Kurulduğu Tespit Edildi

Şüphelilerin, Ankara'da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edildi. Bu bağlamda gerçekleştirilen operasyonda, 5'i görevdeki astsubay olmak üzere toplamda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Açıklamalar Geldi

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakanlık, FETÖ'nün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüten 13 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli eşzamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti. Bu operasyonda, 2'si yüzbaşı, 9'u astsubay ve 2'si eski askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 13 şahıs gözaltına alındı.

Ayrıca, Manisa ve İzmir illerinde de FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 11 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda, 1 öğretmen, 1 avukat, 1 kamu çalışanı, 3 özel sektör çalışanı, 2 emekli ve 3 işsiz olmak üzere toplamda 11 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma Devam Ediyor

Gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları ve örgütün faaliyetlerinde yer aldıklarına dair ifade ve teşhislerin olduğu belirtildi. Ayrıca yapılan aramalarda, 20.000 Türk Lirası, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İlgili makamların soruşturma çalışmaları kararlılıkla sürdürülmekte olup firari olan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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