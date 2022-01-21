FETÖ'nün Jandarma yapılanmasına 28 ilde operasyon: 78 şüpheliden 51'i yakalandı

Edilen bilgilere göre FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda örgüt üyelerinin beyan ve teşhislerinde edinilen bilgiler kapsamında 2'si aktif görevde, 27'si görevden uzaklaştırılmış, 2'si müstafi astsubay, 47'si de askeri okullardan ilişiği kesilmiş olmak üzere 78 şüpheli tespit edildi.

28 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu doğrultuda şüphelileri yakalamak için harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 28 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla şüphelilerden 51'i gözaltına aldı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.