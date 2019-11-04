FETÖ'nün Medya Yapılanması Davası'nda karar(Geniş Haber)

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin "Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile akademisyen Mehmet Altan'ın arasında bulunduğu 6 sanığın Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada karar çıktı. Mahkeme, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan sanık Ahmet Altan 10 yıl 6 ay hapis cezasına, Nazlı Ilıcak ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyelerine karar verdi. Mehmet Altan'ın ise tüm suçlardan beraatine karar verildi. Diğer sanıklar da hapis cezasına çarptırıldılar.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi aranın ardından saat 19.42'de kararını açıkladı.

NAZLI ILICAK 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Heyet, sanık Nazlı Ilıcak hakkında "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7 yıl hapis verdi. Sanığın bulunduğu konum ve mevki ve toplum üzerindeki etkileri ile sanığın eylemlerinin bir bütün olarak değerlendiren mahkeme, cezayı 10 yıl 6 ay hapis cezasına çıkardı. Sanığın pişmanlık duymasını dikkate alan heyet cezayı 8 yıl 9 ay hapis cezasına indirdi. Heyet, atılı suçun niteliği, tutuklukta geçirmiş olduğu süreyi dikkate alarak Ilıcak'ın tahliyesine hükmetti. Nazlı Ilıcak hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

AHMET ALTAN'A İNDİRİMSİZ 10 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanık Ahmet Altan için "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan önce 7 yıl hapis cezası verdi. Sanığın bulunduğu konum ve mevki ve toplum üzerindeki etkileri ile sanığın eylemlerinin bir bütün olarak değerlendiren mahkeme, cezayı artırarak 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını dikkate alan heyet takdiri indirim uygulamadı. Heyet, tutuklulukta geçirmiş olduğu süreyi dikkate alarak sanık Ahmet Altan'ın tahliyesine karar verdi. Altan hakkında da yurtdışına çıkış yasağı konulmasına hükmedildi.

ÜÇ SANIĞA DA İNDİRİMSİZ HAPİS CEZASI

Sanıklar Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek ise "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu işlediklerinin sabit olduğu gerekçesiyle ayrı ayrı 11 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Şükrü Tuğrul Özşengül ise "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar hakkında yargılamadaki tutum ve davranışlarını göz önüne alarak takdiri indirim uygulamadı.

MEHMET ALTAN'A BERAAT

Sanık Mehmet Altan hakkındaki tüm suçlamalardan cezalandırılmasına yeter, kesin, inandırıcı ve şüpheden uzak delil elde edilemediğinden ve suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine hükmedildi. Hakkındaki tüm adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına hükmeden heyet, sanık Mehmet Altan'dan ele geçirilen 6 adet 1 ABD dolarının ise iadesine karar verildi.

ANAYASAYI İHLALDEN CEZA YOK

Mahkeme sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek hakkında ayrıca "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdi.

Kaynak: DHA