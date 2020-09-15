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FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Ankara'da FETÖ/PDY'nin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindenki öğretmen yapılanmasına ilişkin soruşturmada, örgütle ilişkileri tespit edilen ve 8'i görevde olan 12 öğretmenin gözaltına alınmasına karar verildi.

FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 8'i aktif görevde 12 öğretmenden 9'u yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindenki öğretmen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütle ilişkileri tespit edilen 8'i halen görevde olan 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

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Haklarında gözaltı kararı çıkarılan zanlılardan 9'u, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların, ByLock kullanıcısı oldukları, örgüt içersinde halen aktif olarak faaliyet gösterdikleri ve FETÖ'ye eleman temin etmeye çalıştıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Firarilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Berna Akkaya
Editör


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