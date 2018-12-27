FETÖ’nün önemli isimlerinden olduğu düşünülen kişi villada yakalandı

FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan aranan ve örgütte önemli bir mevkiye sahip olduğu sanılan Ö.S., İzmir'in Çeşme ilçesindeki saklandığı villada yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan aranan, 15 Temmuz öncesinde Milli Eğitim Bakanlığında uzman olarak görev yapan ve KHK ile ihraç edilen Ö.S.'yi, Çeşme'de saklandığı villada yakaladı.

İllegal yollarla yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olan ve sahte kimlik kullandığı tespit edilen Ö.S. ve onu barındıran bir kişi, KOM ekiplerince gözaltına alındı. Ö.S.'nin barındığı villada ve araçta yapılan aramada ise çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Ö.S.'nin, FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasında önemli bir mevkiye sahip olduğu sanılırken, yapılacak araştırma ve inceleme sonucunda, örgüt yapılanmasında gizli kalan birçok noktanın deşifre edilmesinin beklenildiği öğrenildi. Ö.S., ele geçirilen suç unsuru materyallerle birlikte Ankara Terörle Mücadele ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA