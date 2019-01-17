FETÖ’nün ‘sivil imamı’ Kemal Batmaz ve eşinin yargılandığı davada ara karar

15 Temmuz Darbe Girişimi'nde Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen Kemal Batmaz'ın sanıkları arasında yer aldığı davada arar karar açıklandı. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Cemal İbrahim Demirhisar'ın tahliyesine karar verdi.

15 Temmuz Darbe Girişimi'nde Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen ve FETÖ'nün sözde imamlarından olan Kemal Batmaz ile eşi Gonca Batmaz'ın sanıkları arasında yer aldığı davada mahkeme ara karar açıkladı.

Mahkeme heyeti, duruşmada Bank Asya hesaplarından işlem yapıldığı iddia edilen sanıklar Gonca Batmaz ile Rüştü Kaya'nın hesaplarına ilişkin bilirkişi raporunun alınmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Cemal İbrahim Demirhisar'ı yaşı ve sağlık durumu göz önünde bulundurularak konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı tedbiri ile tahliye edilmesine karar verdi.

Bank Asya konusunda uzman bilirkişiden, sanıkların hesap durumuna ilişkin rapor alınmasına hükmeden heyet, sanıklar Gonca Batmaz ve Rüştü Karakaya'nın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Sanık Rüştü Karakaya hakkında örgüt kurma ve yönetme suçundan Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davasının bulunduğunu ve sanığın aynı suçlardan görülmekte olan davada yargılandığı gerekçesiyle, birleştirme konusunda muvafakat sorulması için Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazılmasına karar veren heyet, Karakaya'dan el konulan ve suçtan kaynaklanan geliri olduğuna ilişkin delil bulunmayan 27 bin 695 liranın iadesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, Kemal Batmaz, hakkındaki dosyanın, aynı sanık hakkında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssündeki eylemlere ilişkin davayla birleştirilmesiyle ilgili mahkemeden görüş sorulmasına karar verdi.

Duruşma, tanıkların dinlenilmesi ve istenen raporların dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı 30 Nisan 2019'a erteledi.

Kaynak: İHA