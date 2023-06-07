FETÖ'nün sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı!

Bilal Bilge yakalandı. 6 yıldır aranan FETÖ'nün sözde sorumlusu, İstanbul Kartal'da yakalanarak gözaltına alındı.

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FETÖ'nün sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı!

FETÖ firarisi Bilal Bilge ile ilgili 10 farklı itirafçıdan gelen ifadeler bulunuyordu. İtirafçılar, Bilal Bilge'nin Ankara Balgat'ta terör örgütü mensuplarından sorumlu olduğunu ve daha sonra terfi ederek sözde "Ankara-Çankaya Sorumlusu" olarak görev yaptığını belirttiler. Ayrıca Bilge'nin örgüt adına para topladığı da tespit edildi.

BYLOCK KULLANIYORDU!

Bilge'nin Bylock ile ilgili kayıtları da bulunuyordu ve 2017 yılında Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı. Uzun süre adresi tespit edilemeyen ve üzerinde hiçbir resmi kayıt bulunmayan Bilal Bilge, Kartal'daki bir adreste yakalandı.

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