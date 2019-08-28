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FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet'in ortak operasyonuyla terör örgütü FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alındı.

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet'in ortak operasyonuyla terör örgütü FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alındı.

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