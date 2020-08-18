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  3. FETÖ’nün TSK yapılanması dev operasyon! 40 ilde 41 kişi gözaltına alındı

FETÖ’nün TSK yapılanması dev operasyon! 40 ilde 41 kişi gözaltına alındı

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İzmir merkezli 40 ilde başlatılan operasyonlarda 41 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına karşı İzmir merkezli 40 ilde başlatılan operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı. Mahrem imamlar tarafından ankesör/büfe telefonları ile arandıkları tespit edilen bu kişiler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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18 Ağustos 2020 Salı 08:59
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