FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 16 asker adliyede
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 ilde düzenlenen...
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 askerden 16'sı adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 19'u görevde, 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Hatay, Eskişehir, Tokat, Niğde, Yalova ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 23 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 16'sı adliyeye sevk edildi.
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DHA
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