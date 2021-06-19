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  3. FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe! Terör örgütüne 17 ilde dev operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe! Terör örgütüne 17 ilde dev operasyon

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli olmak üzere 17 ilde dev operasyon düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında oldukları iddiasıyla 52 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe! Terör örgütüne 17 ilde dev operasyon

Terör örgütleri ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Fetullahçı Terör Örgütü'ne 17 ilde dev operasyon düzenlendi.

52 ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

İstanbul merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 52 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

FETÖnün TSK yapılanmasına darbe! Terör örgütüne 17 ilde dev operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla "örgüt imamı" tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine 6’sı muvazzaf astsubay ve uzman çavuş, 46'sı ise ihraç askeri öğrenci 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖnün TSK yapılanmasına darbe! Terör örgütüne 17 ilde dev operasyon

EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

FETÖnün TSK yapılanmasına darbe! Terör örgütüne 17 ilde dev operasyon

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