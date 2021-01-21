FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 25 şahıs tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca 60 il ve KKTC'de başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 198 şüpheliden 42'sinin işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 25'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan 156 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ancak henüz bulunamayan 32 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

OPERASYONUN DETAYI

İzmir merkezli 60 ilde ve KKTC'de 19 Ocak'ta, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon başlatılmıştı. Operasyonda örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen yöneticileriyle ankesörlü ya da büfe telefonlarıyla irtibat kurdukları öne sürülen 218'i muvazzaf 238 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyonda 198 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerden 7'si hakkında daha önce aynı konuda soruşturma bulunduğu, şüpheli olarak aranan bir kişinin de öldüğü belirlenmişti.