FETÖ'nün TSK yapılanmasında, 19 şüpheli adliyede

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 13 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 19 asker, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 17'si görevde olan 22 askeri personel hakkında gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Trabzon, Yalova, Muğla, Konya, Düzce, Bursa, Antalya, Balıkesir, Hakkari ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 19 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin ise firar ettiği belirlendi. Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından şüpheliler Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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DHA