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  3. FETÖ’nün TSK’daki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik operasyon!

FETÖ’nün TSK’daki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik operasyon!

Adana merkezli gerçekleştirilen ve 11 ilde devam edilen operasyonda, FETÖ/PDY örgütlerinin "Mahrem Hizmet" olarak adlandırdıkları gizli yapılanmalarına soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 13 astsubay ve uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ’nün TSK’daki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik operasyon!

Silahlı Terör Örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek ortaya çıkarılması ve bu faaliyetlerin durdurabilmesi amacıyla başlatılan Adana merkezli operasyonda 13 astsubay ve uzman çavuş soruşturmaya tabi tutuldu.

GİZLİ HABERLEŞME YÖNTEMLERİ TESPİT EDİLDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü istihbarat ve TEM şube müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün "mahrem hizmet" olarak adlandırdıkları gizli yapılanmada yer alan "mahrem imamların" TSK içindeki terör örgütü mensupları ile iletişime geçmek için kullandığı gizli haberleşme yöntemlerinden birisi olan ankesörlü/büfe numaralarından Adana'da ardışık arandığı tespit edildi.

Bu tespit edilen yöntem ile elde edilen isimlere gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı alınan 13 astsubay ve uzman çavuşa yönelik olarak Adana merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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