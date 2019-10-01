FETÖ’nün TÜBİTAK yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, büfe, ankesörlü telefon ve sabit hatlar üzerinden arandıkları belirlenen 14 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalaması için sabah saatlerinde Kocaeli merkezli Gaziantep, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 2 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA