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FETÖ'nün 'Türkiye sohbet imamı'na 10 yıl hapis (1)

İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Türkiye sohbet imamı" olduğu öne sürülen tutuklu sanık Mehmet...

FETÖ'nün 'Türkiye sohbet imamı'na 10 yıl hapis (1)

İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Türkiye sohbet imamı" olduğu öne sürülen tutuklu sanık Mehmet Tabanca'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Tabanca'ya "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

DHA


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