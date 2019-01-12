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  3. FETÖ'nün üniversitesine bağış yapan 14 iş insanı adliyede (2)

FETÖ'nün üniversitesine bağış yapan 14 iş insanı adliyede (2)

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 1'i kadın 14 kişi, savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkarıldı.

FETÖ'nün üniversitesine bağış yapan 14 iş insanı adliyede (2)

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 1'i kadın 14 kişi, savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkarıldı. Savunmalarını yapan şüphelilerden S.K., H.Y., F.M., E.S. ve M.R. tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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