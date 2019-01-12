FETÖ/PDY davasında 2 hakim tutuklandı

Gaziantep Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY yöneli soruşturma kapsamında, önceden meslekten ihraç edilmiş olan Mardin İdare Mahkemesi eski hakimi T.Ş.K ve Şanlıurfa eski hakimi Y.T tutuklandı.

Gaziantep Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ( Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)'na yönelik soruşturma yapıldı. Yapılan soruşturma sonucunda daha önceden meslekten ihraç edilmiş olan Mardin İdare Mahkemesi eski hâkimi T.Ş.K ve Şanlıurfa eski hâkimi Y.T mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şahıslar Gaziantep Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA