İstanbul21 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. FETÖ/PDY operasyonunda 18 adliye personeli gözaltında

FETÖ/PDY operasyonunda 18 adliye personeli gözaltında

SAMSUN merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütün mahrem imamı ile irtibat halinde olduğu belirlenen 18 memur gözaltına alındı.

FETÖ/PDY operasyonunda 18 adliye personeli gözaltında

SAMSUN merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütün mahrem imamı ile irtibat halinde olduğu belirlenen 18 memur gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Amasya, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, İstanbul ve Giresun'da operasyon düzenlendi. Örgütün mahrem imamı ile irtibat halinde oldukları öne sürülen zabıt katibi, infaz koruma memuru ve icra memurlarından oluşan 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT