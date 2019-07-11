FETÖ/PDY operasyonunda 18 adliye personeli gözaltında

SAMSUN merkezli düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütün mahrem imamı ile irtibat halinde olduğu belirlenen 18 memur gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Amasya, Balıkesir, Eskişehir, Sakarya, İstanbul ve Giresun'da operasyon düzenlendi. Örgütün mahrem imamı ile irtibat halinde oldukları öne sürülen zabıt katibi, infaz koruma memuru ve icra memurlarından oluşan 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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DHA