FETÖ/PDY şüphelisi katıldığı düğünde yakalandı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde "Silahlı Terör Örgütüne Üye olma ve Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" suçlarından aranan 42 yaşındaki S.B., ilçe merkezinde katıldığı düğün merasiminden çıkışta yakalandı.

Hakkında terör örgütü üyeliğinden yakalama kararı bulunan Bigadiç Hamidiye Mahallesi nüfusuna kayıtlı S.B.'nin ilçe merkezinde bir düğüne katılacağı bilgisini alan emniyet güçleri, düğün salonunda gerekli önlemleri aldı. Düğün salonuna sivil kıyafetlerle katılan emniyet güçleri, yakalama kararı bulunan S.B.'yi yakın takibe aldı. Şüpheli S.B. düğün salonundan çıktığı sırada kendisini almaya gelen resmi personeli görünce kaçmaya başladı. Devriye ekipleri tarafından yakalanan S.B., gözaltına alınarak hakkında yakalama karanın verildiği Çanakkale'ye sevk edildi.

Kaynak: İHA