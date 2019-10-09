FETÖ/PDY Terör Örgütüne operasyon

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheliyi göz altına aldı.

Düzenlenen operasyonda örgütün çeşitli kademelerinde görevi bulunan ve 5'i öğretmenlikten ihraç edilen kişiden oluşan 9 kişi Adıyaman merkez ve ilçelerinde gözaltına alındı. Göz altına şüpheliler sorgulanmak için Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA