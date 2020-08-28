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  3. FETÖ'ye 13 ilde şok operasyon! 22 kişiye gözaltı

FETÖ'ye 13 ilde şok operasyon! 22 kişiye gözaltı

FETÖ silahlı terör örgütüne Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği TSK içerisindeki ‘mahrem ağabeylerin’ yakalanmasına yönelik İzmir merkezli 13 ilde gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanma işlemleri sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK içerisindeki ‘mahrem ağabeylerin’ yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen İzmir merkezli 13 ilde gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan açıklamaya göre diğer örgüt mensuplarınında yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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28 Ağustos 2020 Cuma 09:28
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