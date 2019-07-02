FETÖ’ye 18 ilde operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 28'i muvazzaf olmak üzere 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 28'i muvazzaf 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen, aralarında aktif görevdeki bir binbaşı, iki yüzbaşı, iki üsteğmen, 18 astsubay ve beş uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen bir yüzbaşı, bir teğmen, dört astsubay, iki emekli astsubay, sözleşmesi feshedilen bir astsubay, bir emekli uzman çavuş ve askeri okuldan ilişiği kesilen dört öğrenci olmak üzere 42 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Balıkesir, Kütahya, Mardin, Yalova, Çorum, Muğla, Amasya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Hatay ve Van'da operasyon başlattı.

Kaynak: İHA