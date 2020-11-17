FETÖ'ye bir darbe daha: 54 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PYD terör örgütünün sözde TSK yapılanmasında rol aldığı tespit edilen 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 19 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı.

ÖĞRETMEN ADI ALTINDA ÖRGÜTSEL İLETİŞİM MODELİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde TSK yapılanması hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, örgütsel olarak "öğretmen" diye tabir edilen ve büfe, market vb. kamuya açık yerlerde ankesörlü/sabit hatları kullanarak örgütsel iletişim modeli ile irtibat sağladığı tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelleri ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de aralarında yer aldığı 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

10 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

Soruşturma kapsamında, 19 ilde, 1 görevde personel, 1 personel geçici görevden uzaklaştırma, 5 personel ihraç, 3 personel emekli, 42 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 2 sivil şahıslara yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda İstanbul'da 18, il dışında ise 5 şüpheli yakalandı. Bir şüphelinin korona virüs olması nedeniyle gözaltına alınamadığı operasyonlarda, 10 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Öte yandan 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.