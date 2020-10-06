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  3. FETÖ'ye emn,yet yapılanması operasyonu: 16 gözaltı

FETÖ'ye emn,yet yapılanması operasyonu: 16 gözaltı

Ankara'da FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına ilişkin yürütülen sorulturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınırken 3'ünün Bylock kullanıcısı olduğu öğenildi.

FETÖ'ye emn,yet yapılanması operasyonu: 16 gözaltı

Ankara'da, FETÖ/PDY'nin "emniyet yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 3'ü "ByLock" kullanıcısı 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin "emniyet yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, "Garson" isimli gizli tanıktan ele geçirilen dijital veriler üzerinde çalışma yapıldığı belirtildi. Yapılan çalışma kapsamında, FETÖ/PDY mensubu olarak kodlanan, "himmet" adı altında örgüte finansal destek sağlayan, örgütün düzenlediği toplantılara katıldığı belirtilen, kamu görevinden çıkarılan ve görevden uzaklaştırılan 3'ü "ByLock" kullanıcısı 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü belirtildi.

Berna Akkaya
Editör


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