Fettah isminin anlamı nedir, Fettah ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Fettah isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Fettah ismi ne demek, Fettah ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Fettah isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Fettah İsminin anlamı nedir? TDK Fettah anlamı:

Fettah ismi Türk Dil Kurumunda üç farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. Üstün gelmiş, zafer kazanmış. 2. Fetheden, açan. 3. Allah'ın adlarındandır

Fettah İsmi Kuranda geçiyor mu?

Fettah ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir.

Fettah isminin kökeni:

Fettah ismi Farsça/Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Fettah isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Fettah isminin rengi:

Safir

Fettah ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Fettah isminin Harf Analizi Nedir ?

Fettah ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

F : Patron, ön planda

E : İletişim, duygusal karışık

T : Hayalperest, tembel,

T : Hayalperest, tembel,

A : Öncü, lider, mantıklı

H : Statü/para, garantici

Fettah isminin Numerolojisi Kaçtır?

Fettah ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 7

E: 6

T: 24

T: 24

A: 1

H: 10

= 72– Fettah İsminin Numeroloji Toplamı 72’dir.

Fettah isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Fettah ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Fettah isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

F: 6E: 5T: 2T: 2A: 1H: 8 = 24

2 + 4 = 6 Kader sayısıdır

Fettah isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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