Fettucine Alfredo tarifi | Gelinim Mutfakta Fettucine Alfredo nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Fettucine Alfredo yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Fettucine Alfredo yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Fettucine Alfredo nasıl yapılır? Fettucine Alfredo nedir? Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde..

FETTUCİNE ALFREDO MALZEMELERİ

1 Paket makarna

1 kutu krema (200 ml)

Yarım tavuk göğsü

5-6 adet mantar

5 diş sarımsak

6 yemek kaşığı sıvı yağ

2 tatlı kaşığı kuru fesleğen

1 tatlı kaşığı nane

yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

Bir tutam maydanoz

1 çay bardağı parmesan peyniri

1 tatlı kaşığı tuz

FETTUCİNE ALFREDO YAPILIŞI

Büyük bir tencerede su kaynatın. Suya tuz ekleyin. Kaynadıktan sonra, makarnayı ekleyin ve paketteki talimatlara göre pişirin. Büyük bir tavada tereyağını eritin. Sarımsağı ve ardından kremayı ekleyerek 4-5 dakika pişirin. Ardından parmesan peynirinin yarısını, tuzu ve karabiberi karışıma ekleyin ve pürüzsüz olana kadar çırpın. Makarnanın haşlama suyundan bir miktar kenara ayırın. Tavada pişirdiğiniz sosa az miktarda ekleyin. Peynir eriyip pürüzsüz bir kıvam aldığında ocağı kapatın. Haşladığınız makarnaya pişirdiğiniz sosu ekleyin. Servis ederken kalan parmesan peynirini makarnanın üzerine serpin. İsteğe bağlı olarak kıyılmış maydanoz serpin.