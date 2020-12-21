Fetullah Gülen felç mi geçirdi? Sağlık durumu nasıl? | Fetullah Gülen son durumu

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında pozitif vaka sayısı küresel çapta 77 milyona yaklaşırken, Pensilvanya'da bir çiftlikte yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yeni tip koronavirüsün pençesine düştüğü ve ağır hasta olduğu söylentileri hızla yayıldı.

Salgına rağmen üzerlerindeki etkisini kaybetmekten korktuğu için örgüt üyeleriyle görüşmeye devam eden FETÖ elebaşının kendisine bilgi vermek amacıyla yanına gelenlerle bizzat, yüz yüze görüştüğü biliniyor. Öyle ki Gülen'in bu hareketi, FETÖ elebaşına en yakın isimlerden birisi olan ve örgütün en üst yönetim birimi ‘Baş Yüceler Şurâsı’ üyesi olarak bilinen İsmail Büyükçelebi tarafından sosyal medyada eleştirilmişti.

FETULLAH GÜLEN FELÇ Mİ GEÇİRDİ?

İsmail Büyükçelebi tarafından kişisel Twitter hesabı üzeirnden yapılan paylaşımda, "Yaşadığımız şartlar içerisinde hiç kimse kendisine bulaşmadığından emin olamaz. Hatır gönül deyip misafir kabul edenleri de aklım almıyor. Ciddi bir ikaz... Cemaat içerisinde bu kadar yayılmasına rağmen maskesiz insanlarla görüşenleri aklım almıyor" ifadeleriyle Gülen'in bu konu hakkındaki tutumuna değinmişti.

Tüm bu gelişmeler, örgüt içinde FETÖ elebaşının koronavirüse yakalandığı iddialarını güçlendirdi ve yurtdışı gibi Türkiye’deki örgüt üyeleri tarafından da tartışılmaya başlandı.

Konu FETÖ elebaşının ölümü sonrası, ‘Gelenekçiler’, ‘Yenilikçiler’, ‘Barbarosçular’, ‘MÖZ’cüler’ diye ayrılmaya hazırlanan gruplar yanında duruma göre hareket eden örgüt üyeleri arasında da konuşuldu. Söylentiler öyle yayıldı ki FETÖ elebaşı, sadece örgüt tabanına 'İyiyim' mesajı vermek amacıyla ayağını sürüye sürüye geldiği salonda nefes nefese bir sohbet gerçekleştirip internetten yayınlamak zorunda kaldı.

FETÖ elebaşı Gülen'in akıbeti ortaya çıktı!

Konuşmasında iki konudaki merakı gidermeyi amaçlıyordu: Birincisi hasta olmadığı mesajını vermekti. İkincisi, "Öldü" iddialarını yalanlamaktı.

Nitekim internette yayınlanan görüntülerde başı sol yanına düşmüş görünen ve yanındakilerin uyarısıyla bakışlarını yerden kaldırıp salona dönen FETÖ elebaşı, “Bir de sık sık öldü çıkarıyorlar, onu söylemeye gerek var mı?” diye konuya girmişti.

Ardından, “İnanmayın, yalan. Ne diyorlardı, ben ölmüşüm de bilmem ne ile (sağ tarafındakiler ‘hologram’ diye sesleniyor) ya öyle arkadaşlar bir şey yapmışlar iskelet, o konuşuyormuş” diyerek iddiaların asılsız olduğunu söylüyordu.

Tüm bunlar, kuşkusuz FETÖ’ye karşı olanlara değil örgüt tabanına yönelik açıklamalardı. Çünkü FETÖ’cüler için gerçeklerin, karşılarındakilerin ne düşündükleri, neye inandıkları önemli değildir. Örgüt yönetimi "mankurtlaştırdığı" tabanını yönetmenin derdindedir.

Nitekim şeker, tansiyon gibi kronik hastalıkları yanında yürümekte zorlanan, nefes güçlüğü çeken FETÖ elebaşına en yakın isimlerden biri olan Osman Şimşek de "Hocamızın KOVID-19 olduğu kesinlikle yalan, sağlığı gayet iyi. Az önce namaz ve sohbette beraberdik. Dostlarımıza arz ederiz" diyerek iddiaları yalanlama yolunu seçti.

Tüm bunlara rağmen, FETÖ elebaşı yayınlanan 33 dakikalık konuşmasını şu ilginç mesajla bitirmişti: "İnsanın bazen dünni hitaplara mazhar olabilmesi, ilhamlarla şahlanabilmesi ve semavi varidata açık hale gelmesi için bir mağara dönemine ihtiyaç vardır."

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen korona mı oldu? | Fetullah Gülen'in son görüntüleri

Bu sözler, FETÖ elebaşının bir süre örgüt üyelerine hitap etmeyeceği anlamına geliyordu.

“Mağaraya çekilmek”ten kastının ne olduğu ortaya çıktı diyebiliriz: Tedavi olmak.

FETULLAH GÜLEN SON DURUMU | FETULLAH GÜLEN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ortaya çıkan son bilgiler FETÖ elebaşının, çok yakınındaki kişilerden aldığı koronavirüs hastalığını atlattığı yönünde. Ancak şeker, tansiyon gibi kronik hastalıkları yanında daha önce kalp ameliyatı geçiren ve stent takılan FETÖ elebaşı Gülen’in kalp ritminin ciddi biçimde bozulduğu öğrenildi. Doktorları, vücudunun sağ kol ve bacağında kısmı felç geçiren FETÖ elebaşına ilaç ve fizik tedavi önerdi. Yanındakilere, böylece iyileşebileceği söylendi. Ayrıca stresten mutlaka uzak kalması gerektiği tavsiye edildi. FETÖ elebaşının yanındaki yöneticiler bu durumu örgüt tabanı üzerinde kullanmaktan gecikmediler.

Örgüt tabanına, "Türkiye’deki sıkıntılardan dolayı hocamız Fethullah Gülen çok ciddi şekilde rahatsızlandı" şeklinde mesaj göndererek, örgüt mensuplarından dua etmeleri istendi.

Örgüt üyelerinin sosyal medyadaki tartışmalarına da yansıyan bilgilere göre FETÖ yapılanmasının, elebaşının ölümü ile parçalara ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. FETÖ elebaşının koronavirüse yakalanması ve hastalık seyrini ağır geçirmesi, ardından felç olması sıkıntıların su üstüne çıkmasına neden oldu. Bunların başında maddi problemler geliyor.

FETÖ yönetiminin ilk kez, örgüt elebaşına yakın isimlere her ay verdiği maaşı ödeyemediği bildiriliyor.

FETÖ elebaşının ciddi sağlık sorunlarıyla boğuştuğu bu süreçte, örgütün en yüksek karar birimi olan ‘Baş Yüceler Şurâsı’ bir araya gelerek vekil tayin etti.

Fetullah Gülen öldü mü? Yaşıyor mu?

Başkanlığını Naci Tosun’un yaptığı, Mehmet Ali Şengül, Abdullah Aymaz, Rıdvan Kızıltepe, Sadettin Başer, Yusuf Bekmezci, Suat Yıldırım, Cem Orhan Çavdar, İrfan Yılmaz, Necdet Başaran ve Mehmet Erdoğan Tüzün’den oluşan ‘Baş Yüceler Şurâsı’ FETÖ elebaşına vekâlet edecek ismi, İsmail Büyükçelebi olarak belirledi.

Örgütün ABD imamı olan İsmail Büyükçelebi, FETÖ elebaşı Gülen’in 1966’da vaiz olarak geldiği İzmir Kestanepazarı’ndaki çalışmaları sırasında örgüte ilk kazandırdığı isimlerden birisiydi. FETÖ’nün İzmir Tepecik’te açtığı ilk evde kalan ve Fetullah Gülen’in düzenlediği yaz kamplarına katılan Büyükçelebi, 1996-1997’de örgüte ait Zaman gazetesinde görev yaptı. Örgütün Ankara ve Türkiye imamlığı görevini de yürüten Büyükçelebi, 1997’de Uzak Doğu ülkeleri sorumlusu oldu. 1999’da örgütün “yurtdışı sorumlusu” olan Büyükçelebi, 2003’te gittiği ABD’de örgütün ‘Baş Yüceler Şurâsı’nda yer aldı. Büyükçelebi, FETÖ elebaşının ölmesi halinde örgütün yönetimi için adı geçenler arasında en güçlü aday olarak görülüyor.

Elbette gelişmeleri takip edeceğiz ama ben 9 Aralık tarihli yazımdaki gibi dileğimi tekrar ederek satırlarıma son vereyim: "Tek dileğim, beyinlerini yıkayıp ajanlaştırdığı bu ülkenin çocuklarını birer haine, halkını katleden birer teröriste çeviren FETÖ elebaşının yaptığı tüm kötülüklerin cezasını çekecek kadar yaşaması."