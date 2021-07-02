Fetullah Gülen'e bir şok daha: Akrabası Munise Gülen İzmir'de yakalandı!

FETÖ lideri ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin sorumlusu Fetullah Gülen'in amcası Seyfullah Gülen'in torunu Munise Gülen, İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir adreste yakalandı.

Hakkında örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü olarak faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan ve BYLOCK kullandığı tespit edilen Munise Gülen'in örgütsel faaliyetlerini yürüttüğü merkez olan saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

EKİPLER YERİNİ TESPİT ETTİ

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde 'Bölge talebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü iddia edilen Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu Munise Gülen'in, Karabağlar ilçesi Yaşar Kemal Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını tespit etti.

OPERASYONLA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

İstihbarat ve TEM Şube ekiplerinin yaptığı operasyonla Munise Gülen, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen Munise Gülen, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.