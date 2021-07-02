Yaz geldi, yasaklar kalktı, doğa özlemi sona erdi! Vatandaşlar doğa yürüyüşleri ile nefes aldıLerzan Mutlu isyan etmişti! İrem Derici'ye site yönetiminden şok hareket!SON DAKİKA! BDDK onayladı: 21 tasarruf finansman şirketi için tasfiye kararı!Son dakika | Yargıtay Ceza Kurulu, MİT TIR'ları davasında kararını verdiVan Erciş'te akıl almaz olay! Fırın çalışanı ekmek hamurunu top gibi sektirdi, tavana fırlattı: "Şimdi onu baston yapıp millete satacak"Diyanet'in dergisinde 'cimri koca' fetvası: Kadınlar kendilerine para vermeyen eşlerinin cebinden gizlice para alabilir!Müge Anlı sezon finali 2021 ne zaman? Müge Anlı sezon finaline girdi mi son dakika?Açıklamalar peş peşe geliyor, tedirginlik artıyor! ECDC: "Yeni Kovid-19 dalgası yolda"TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR MİLLİ TAKIMI İNCELEMEYE ALDI!Samsun'da kan donduran cinayet! Kalbinden bıçaklanan Şinasi Tekcan hayatını kaybetti
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Fetullah Gülen'e bir şok daha: Akrabası Munise Gülen İzmir'de yakalandı!

Fetullah Gülen'e bir şok daha: Akrabası Munise Gülen İzmir'de yakalandı!

Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün elebaşının amcasının torunu olduğu belirlenen ve örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü olarak faaliyet gösterdiği bilinen Munise Gülen, İzmir'in Karabağlar ilçesinde, saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Fetullah Gülen'e bir şok daha: Akrabası Munise Gülen İzmir'de yakalandı!

FETÖ lideri ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin sorumlusu Fetullah Gülen'in amcası Seyfullah Gülen'in torunu Munise Gülen, İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir adreste yakalandı. 

Hakkında örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü olarak faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan ve BYLOCK kullandığı tespit edilen Munise Gülen'in örgütsel faaliyetlerini yürüttüğü merkez olan saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. 

EKİPLER YERİNİ TESPİT ETTİ

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde 'Bölge talebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü iddia edilen Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu Munise Gülen'in, Karabağlar ilçesi Yaşar Kemal Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını tespit etti.

OPERASYONLA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

İstihbarat ve TEM Şube ekiplerinin yaptığı operasyonla Munise Gülen, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen Munise Gülen, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT