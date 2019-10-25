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Fetullah Gülen'in yeğeni gözaltına alındı!

FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Beykoz’da gözaltına alındı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "Gece Kartalları" ekipleri, dün akşam saatlerinde Yenimahalle'de bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ekipler, kontrol sırasında sahte kimlik göstermesi üzerine şüphelendikleri bir kişiyi gözaltına aldı. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan incelemede, sahte kimlik gösteren kişinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in kızı Zeynep Gülen olduğu tespit edildi.

25 Ekim 2019 Cuma 14:41

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