Fetullahçı Terör Örgütü'nün Bartın ve Ulus imamları yakalandı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonla FETÖ/PDY'nin sözde Bartın il imamı M.Y. ile Ulus ilçe imamı İ.K. İstanbul'da kaldıkları evde kıskıvrak yakalandı.

İŞLEMLERİ YAPILMAK ÜZERE BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE GETİRİLDİLER

Gaybubet evlerinde kaldıkları belirlenen şüphelilerden M.Y.'nin eşi H.Y. ve kızı F.K.Y. ile İ.K.'nın eşi R.K. de gözaltına alındı. Evde yapılan aramada FETÖ elebaşına ait kitaplar, yüklü miktarda döviz, örgütsel dokümanlar ile çok sayıda sim kart ve flash bellek ele geçirildi. 5 şüpheli işlemleri yapılmak üzere Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.